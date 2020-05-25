إسبانيا تعدل عدد وفياتها بفيروس كورونا بانخفاض بنحو 2000 وفاة

تراجعت وزارة الصحة الإسبانية عن ما أعلنته الاثنين بشأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد بنحو 2000 حالة، وأعلنت أن حصيلة الوفيات 26834 بعد تحققها من بيانات مناطق البلاد.

كما عدلت الوزارة إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، لينخفض الآن إلى 235400 حالة إصابة، وهو أقل بـ372 حالة مقارنة بيوم الأحد.

ولا يزال مجموع الوفيات يرتفع في إسبانيا ولكن بأقل من 100 حالة يومية منذ أكثر من أسبوع، وذلك مقارنة بمستوى الذروة الذي بلغ 950 وفاة في اليوم الواحد في أوائل أبريل الماضي.

وقالت الوزارة إنه غالبا ما كانت الأعداد اليومية تضم وفيات سجلت قبل أيام أو حتى أسابيع.

وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل التحقق من بعض الحالات، مما قد يؤدي إلى تناقضات في أرقام أعلنتها في الأيام السابقة.

وقال فرناندو سيمون منسق الطوارئ الصحية إن عمليات التحقق من البيانات أظهرت أن بعض الوفيات أحصيت مرتين في السابق وأن بعض من كانوا يعتقد في البداية أنهم مصابون تبين أنهم لم يكونوا يحملون الفيروس.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "نعمل على تصحيح سلسلة البيانات والتحقق من صحتها، واستبعاد حالات تكرار تسجيلها وتلك التي أخطرت بالاشتباه في إصابتها بالفيروس إلى جانب الحالات المشتبه بإصابتها ولم يجر تأكيدها".

المصدر: "رويترز"