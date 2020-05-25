وزير ألماني: ترامب على حق بشأن عيوب منظمة الصحة العالمية

اعتبر وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حق بشأن "عيوب" منظمة الصحة العالمية.

وقال الوزير في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية يوم الأحد، إن المنظمة تخضع "لنفوذ بعض الدول الأعضاء" وعليها أن تصبح "أقل اعتمادا على تلك الدول"، دون أن يذكر أي دولة بالاسم.

وأضاف أن الولايات المتحدة "على حق بشأن بعض الأمور، حيث يجب على المنظمة إصلاح إدارتها والمحاسبة"، مشيرا إلى "أننا يجب أن نعلم بالضبط إلى أين تذهب الأموال" الممنوحة للمنظمة.

ومع ذلك، اعتبر أن انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة سيكون "أمر مؤسفا جدا" في حال تم، مشيرا إلى أهمية المساهمة الأمريكية في عمل منظمة الصحة.

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وشدد على أن هناك حاجة لهذه المنظمة، مضيفا أن "القول إننا لم نعد بحاجة إلى منظمة الصحة العالمية شيء مختلف تماما".

وتابع: "وسط الأزمة، عندما تخمد الحرائق لا يمكن الحديث عن إصلاح فريق الإطفاء... نحن بحاجة إلى مواجهة الأزمة أولا، ثم سنتحدث عن منظمة الصحة العالمية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد منظمة الصحة العالمية لتعاملها مع أزمة فيروس كورونا، متهما إياها بالانحياز إلى الصين، وأعلن عن تعليق التمويل الأمريكي للمنظمة.

وهدد ترامب بالانسحاب من المنظمة إن لم تثبت "استقلاليتها" عن الصين "المسؤولة عن انتشار فيروس كورونا حول العالم".

المصدر: فاينانشال تايمز