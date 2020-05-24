الهند تستأنف رحلات الطيران الداخلية الاثنين رغم تسجيل قفزة في إصابات كورونا

أعلن وزير الطيران المدني في الهند هارديب سينغ بوري، أن الرحلات الداخلية في البلاد ستستأنف الاثنين عقب "مفاوضات شاقة"، حيث سعت بعض الولايات للحد من عدد الرحلات الجوية.

وقال بوري، إن "ولايتي مهاراشترا وتاميل نادو، وافقتا على تسيير عدد محدود من الرحلات الجوية اعتبارا من يوم الاثنين، لكن ولاية أندرا براديش الجنوبية ستسمح بالرحلات اعتبارا من يوم الثلاثاء".

وأضاف: "كان يوما طويلا من المفاوضات الشاقة مع حكومات ولايات متعددة لاستئناف رحلات الطيران المدني في البلاد".

وتابع: "رحلات الطيران المحدودة ستبدأ في البنغال الغربية اعتبارا من الخميس المقبل".

As per request of state govt, operations in Andhra Pradesh will recommence on limited scale from 26 May. For Tamil Nadu there will be max 25 arrivals in Chennai but there's no limit on number of departures.For other airports in TN flights will operate as in other parts of country — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 24, 2020

وأتاحت الحكومة الاتحادية للولايات، وعددها 28 ولاية، الحرية في اختيار القواعد الخاصة بها، مما يعقد جهود الحكومة لاستئناف النشاط الاقتصادي.

وسيتم استئناف الرحلات الجوية بموجب تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، على الرغم من تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات في البلاد، حيث بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا أكثر من 131 ألف حالة.

المصدر: "رويترز"