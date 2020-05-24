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الهند تستأنف رحلات الطيران الداخلية الاثنين رغم تسجيل قفزة في إصابات كورونا

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الهند تستأنف رحلات الطيران الداخلية الاثنين رغم تسجيل قفزة في إصابات كورونا
Reuters Amit Dave
أحد مطارات الهند - أرشيف
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أعلن وزير الطيران المدني في الهند هارديب سينغ بوري، أن الرحلات الداخلية في البلاد ستستأنف الاثنين عقب "مفاوضات شاقة"، حيث سعت بعض الولايات للحد من عدد الرحلات الجوية.

وقال بوري، إن "ولايتي مهاراشترا وتاميل نادو، وافقتا على تسيير عدد محدود من الرحلات الجوية اعتبارا من يوم الاثنين، لكن ولاية أندرا براديش الجنوبية ستسمح بالرحلات اعتبارا من يوم الثلاثاء".

وأضاف: "كان يوما طويلا من المفاوضات الشاقة مع حكومات ولايات متعددة لاستئناف رحلات الطيران المدني في البلاد".

وتابع: "رحلات الطيران المحدودة ستبدأ في البنغال الغربية اعتبارا من الخميس المقبل".

وأتاحت الحكومة الاتحادية للولايات، وعددها 28 ولاية، الحرية في اختيار القواعد الخاصة بها، مما يعقد جهود الحكومة لاستئناف النشاط الاقتصادي.

وسيتم استئناف الرحلات الجوية بموجب تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، على الرغم من تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات في البلاد، حيث بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا أكثر من 131 ألف حالة.

المصدر: "رويترز"

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