الهند.. رغم الإجراءات الصارمة الإصابات بكورونا تتجاوز 100 ألف والوفيات 3 آلاف حالة

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند 100 ألف إصابة، مع عدم تسجيل أي تراجع في عدد الإصابات الجديدة، رغم العزل العام الصارم المستمر منذ أسابيع.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الإصابات وصل إلى 101139 والوفيات إلى 3163.

واستمرت الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بمتوسط يفوق 4000 حالة يوميا على مدى الأسبوع الأخير.

ومددت الهند يوم الأحد حالة العزل العام حتى 31 مايو، رغم أن عدة ولايات أشارت إلى أنها ستسمح للشركات باستئناف أنشطتها.

المصدر: رويترز