إسرائيل.. 5 إصابات جديدة بكورونا بلا وفيات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون وفيات منذ مساء أمس السبت.

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وقالت وزارة الصحة مساء الأحد، إن إجمالي عدد المصابين بكورونا منذ اندلاع الوباء بلغ 16717 شخصا، وعدد الوفيات 279 حالة.

وانخفض عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج إلى 2285 شخصا، بينهم 44 بحالة خطيرة، و34 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14153 شخصا.

المصدر: نوفوستي