إسرائيل.. إعادة فتح دور العبادة في 20 مايو

قررت الحكومة الإسرائيلية إعادة فتح دور العبادة بما فيها الكنس والكنائس والمساجد، اعتبارا من 20 مايو ضمن إجراءات التخفيف التدريجي للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وسمحت الحكومة الإسرائيلية بفتح دور العبادة شريطة الالتزام بالقواعد التالية:

- عدم مشاركة أكثر من 50 شخصا في الصلوات في صالة واحدة

- احترام التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة مترين بين كل مصل وآخر

- ارتداء الكمامات

- الحفاظ على النظافة

- تعيين مسؤول عن الامتثال لتعليمات وزارة الصحة الهادفة إلى منع تفشي الفيروس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عرض في الـ4 من مايو الجاري، خطة لرفع الحجر العام المتبع في البلاد، محذرا من أن السلطات ستعيده في حال ارتفاع معدل الإصابات اليومية إلى أكثر من 100 حالة في 24 ساعة.

وفي 5 مايو تم رفع الحظر على الخروج من المنزل دون سبب وجيه، والذي كان ساريا منذ 25 مارس الماضي.

وفي 11 مايو سمحت السلطات باستئناف عمل مراكز التسوق والصالات الرياضية، وبعد ذلك زيارة الحدائق وتنظيم فعاليات جماعية بمشاركة 50 شخصا كحد أقصى، واستئناف الدراسة في المدارس.

وبدءا من الـ20 مايو ستفتح الشواطئ على البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر الميت وبحيرة طبريا.

ومن القيود الأساسية أبقت السلطات ارتداء الكمامات خارج المنزل والتباعد الاجتماعي بالحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر.

المصدر: RT + تاس