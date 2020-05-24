الصين: قانون تدقيق الشركات الأمريكي مسيّس

نددت الصين بالقانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء الماضي، والذي يتيح منع الشركات الصينية من دخول أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية بالصين، إن القرار مسيّس وسيلحق الضرر بالدولتين.

والقانون الجديد، يمنع الشركات الصينية من طرح أسهمها في أسواق الأوراق المالية الأمريكية، إلا إذا اعتمدت العمليات الأمريكية لمعايير التنظيم والتدقيق.

وشددت اللجنة الصينية، على أن القانون الجديد في بعض بنوده، يستهدف المصالح الصينية حصرا، وأشارت إلى أن هذه القواعد الجديدة ستضعف ثقة المستثمرين الأجانب في أسواق الأوراق المالية الأمريكية.

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وقالت اللجنة، إنها تأمل في أن تعمل واشنطن للتوصل الى توافق مع بكين في أقرب وقت ممكن، بهدف حماية حقوق ومصالح المستثمرين بشكل مشترك.

المصدر: وكالات