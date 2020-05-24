لأول مرة منذ 18 عاما.. الصين تتخلى عن ذكر هدف الناتج المحلي

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بلاده كانت ستحدد هدف نمو الاقتصاد السنوي عند 6% لو لم تحدث جائحة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وتخلت الحكومة الصينية يوم الجمعة عن ذكر هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 في تقرير عملها السنوي الذي كشفت عنه في مستهل اجتماع للبرلمان، وعزت ذلك إلى الضبابية الناجمة عن الجائحة.

وهذه هي المرة الأولى التي لا تضع فيها الصين هدفا للناتج المحلي الإجمالي منذ 2002، إذ تعصف جائحة "كوفيد-19" بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانكمش الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8% في الربع الأول، وهو أول انكماش في عقود، متضررا بفعل تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان وسط الصين.

المصدر: رويترز