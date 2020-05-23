ألمانيا.. توقيف 60 متظاهرا احتجوا على إجراءات العزل العام في برلين

أوقفت الشرطة الألمانية نحو 60 محتجا شاركوا في مظاهرات خرجت بأنحاء برلين يوم السبت، احتجاجا على القيود المفروضة لمواجهة كورونا، وذلك حسب صحيفة "تاس شبيغل" الألمانية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة أن المتظاهرين خرقوا التعليمات الرسمية التي تهدف لاحتواء الفيروس، في حين هاجم البعض الشرطة، وأضافت أن اثنين من الشرطة أصيبا بجروح طفيفة.

وزاد صخب الاحتجاجات على إجراءات تصر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أنها ضرورية لإبطاء تفشي الفيروس، وملأ المتظاهرون شوارع العاصمة الألمانية في ثالث عطلة نهاية أسبوع على التوالي.

وأظهرت البيانات التي نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 638 حالة، ليصبح إجمالي الإصابات 177850 حالة.

كما سجلت بيانات المعهد 42 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 8216.

وكانت ميركل قد دافعت في وقت سابق عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة بما فيها قواعد التباعد الاجتماعي، وقالت إنها تدرك مخاوف البعض إزاء احتمال تأثر حقوق الإنسان بها، حيث قالت "نعم.. يمكنني أن أتفهم هذه المخاوف.. هذا الفيروس عبء على ديمقراطيتنا".

وجددت ميركل تأكيدها على أن قيود العزل العام ضرورية للاطمئنان إلى عدم تحميل النظام الصحي في ألمانيا فوق طاقته، مضيفة أن ذلك تحقق حتى الآن.

المصدر: رويترز