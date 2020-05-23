بالفيديو.. الكشف عن إرسال قاسم سليماني السلاح إلى فلسطين

نشرت وسائل إعلام إيرانية، مشاهد لأول مرة لجزء من نشاطات قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني المباشرة تجاه فلسطين وإشرافه على إرسال السلاح.

وبثت وكالة "فارس" مقطع فيديو بعنوان "هكذا كان الشهيد الحاج قاسم سليماني يشرف شخصيا ويحرص علي إيصال السلاح إلى فلسطين"، دون مزيد من التفاصيل.

📰 بالفيديو.. هكذا كان الشهيد الحاج قاسم سليماني كان يشرف شخصياً ويحرص علي ايصال السلاح الى فلسطين pic.twitter.com/xhMU3u2bEi — Alyhijazy (@alyhijazyy) May 21, 2020

​واعتبر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في خطبة قبل يومين، أن سليماني "جعل الفلسطينيين مؤهلين للوقوف بوجه" إسرائيل.

وقال إن "مخطط الأمريكيين يتمثل في إبقاء الفلسطينيين ضعافا كي لا يجرؤوا على التحدث عن الكفاح. لقد عضد الشهيد سليماني وساعد الفلسطينيين وجعلهم مؤهلين للوقوف بوجه الكيان الصهيوني رغم كل ادعاءاته"، مضيفا: "هذا ما أخبرني إياه إخواننا الفلسطينيون مرارا".

المصدر: وكالات