وفيات إسبانيا بفيروس كورونا تحت الخمسين

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية يوم السبت، عن تسجيل 48 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لتصل حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 28678 حالة.

وأكدت الوزارة تشخيص 466 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 235290.

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وصرح وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا اليوم بأن جميع مناطق البلاد ستنتقل اعتبارا من الاثنين القادم إلى المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة لكبح الجائحة، و47% من السكان سينتقلون إلى المرحلة الثانية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية يوم الجمعة، عن تسجيل 56 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا بالإضافة إلى تشخيص 446 حالة إصابة.

وكانت وسائل إعلام إسبانية، قد أفادت بأن سفينة سياحية وضعت قيد الحجر الصحي في ميناء برشلونة بعد الكشف عن إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد طاقمها.

وذكرت صحيفة ABC الإسبانية أن سفينة Navigator Seven Sea التابعة لشركة Royal Caribbean وصلت إلى برشلونة أمس الخميس وعلى متنها طاقم مؤلف من 400 شخص من جنسيات مختلفة دون وجود ركاب عليها.

وكان من المفترض أصلا أن يغادر أفراد الطاقة السفينة ليعودوا إلى دولهم، غير أن هذه الخطط باءت بالفشل، بعد ظهور أعراض الإصابة بكورونا لدى أحد أفراد الطاقم، وهو صربي الجنسية، وجاءت نتائج فحصه إيجابية.

وأكدت الصحيفة أن السلطات الإسبانية نشرت في الميناء قوات للشرطة والحرس الوطني لحماية السفينة ليلا ونهارا.

المصدر: وكالات