رئيس وزراء إسبانيا: سنعيد فتح السياحة الدولية في يوليو والدوري الكروي قد يستأنف في يونيو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، أن حكومته تنوي إعادة فتح السياحة الدولية في البلاد اعتبارا من يوليو القادم، مع تراجع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وصرح سانتشيز أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: "اعتبارا من يوليو ستستأنف السياحة الدولية في ظروف آمنة، وسنقدم ضمانات بأن السياح لن يواجهوا أي مخاطر ولن يجلبوا أي مخاطر إلينا".

كما أشار رئيس الوزراء الاشتراكي إلى أن مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قد تستؤنف في يونيو القادم، بعد توقف منذ 12 مارس بسبب الجائحة.

وشدد سانتشيز على أن إسبانيا قد اتخذت ما كان يتعين اتخاذه والآن "يمكن أن تفتح أفاق جديدة أمام الجميع"، مضيفا: "لقد حان الوقت لاستعادة الكثير من أنشطتنا اليومية، واعتبارا من الثامن من يونيو سيكون بوسعنا استئناف مباريات الدوري الإسباني".

وأقر رئيس الوزراء بأن كرة القدم لديها جمهور هائل في إسبانيا، غير أنها لن تكون النشاط الترفيهي الوحيد الذي سيعود إلى البلاد.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع دعوات إلى استقالة سانتشيز على خلفية العواقب الوخيمة للقيود المفروضة من قبل حكومته لردع كورونا على اقتصاد البلاد.

ودعا حزب Vox اليميني إلى تنظيم مظاهرات شعبية شارك فيها آلاف من سائقي السيارات والدراجات النارية.

المصدر: رويترز