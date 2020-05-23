واشنطن: نسعى لعلاقات متميزة مع روسيا وبصدد مفاوضتها على معاهدة ستارت

قال روبرت أوبراين مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، إن بلاده تلمس إمكانات كبيرة للتعاون مع روسيا، لافتا إلى حدة أزمة كورونا القادم من الصين التي لا بد من محاسبتها.

وقال لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نرى إمكانات واسعة للتعاون مع روسيا، التي تعاني من كوفيد19، ونحن اصطدمنا بأزمة معقدة بسبب فيروس كورونا، الذي قدم من الصين. نتمنى للروس، ولجميع أصدقائنا في أوروبا كل خير في مكافحة هذا الفيروس" وشدد على أنه يجب محاسبة الصين، في نهاية المطاف.

وأضاف: "أعتقد أن روسيا تضررت كثيرا... نسعى جاهدين من أجل علاقات رائعة مع روسيا، ونكافح من أجل علاقات رائعة مع سكان روسيا".

وتابع: "الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب أنجزا عملا جيدا للغاية مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية".

وأضاف: "سنعمل لوضع معاهدة جديدة بشأن الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وسنحاول التوصل إلى اتفاق ممتاز بشأن الأسلحة النووية لدى الولايات المتحدة وروسيا وحلفائنا... بلادنا شكلت فريق تفاوض رائع" من أجل معاهدة ستارت.

وتابع: "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن القدرات العسكرية الروسية ستتدهور بسبب الوباء... وفقا لتوقعاتي وتحليلاتنا، لا يزال الجيش الروسي وكما في السابق، جاهزا بشكل جيد للقتال".

المصدر: تاس