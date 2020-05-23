أسهم شركة Moderna ترتفع 30 %  رغم عدم ظهور لقاح ضد كورونا

ارتفعت قيمة أسهم شركة Moderna بنسبة 30%، ونمت القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 29 مليار دولار، وذلك على الرغم من أنها لم تنجز بعد اختبار اللقاح الأمريكي ضد فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت الشركة من جني الأرباح، بعد ظهور نتائج مشجعة للدراسات والاختبارات، حيث أكملت الشركة المرحلة الأولى من الاختبارات على عدد محدد من البشر، وذلك قبل إجراء اختبارات أكثر شمولا، والتي ستختبر سلامة وفعالية الدواء على عشرات الآلاف من الناس.

وقالت شبكة "سي إن إن": "القيمة السوقية لشركة Moderna نمت إلى 29 مليار دولار، على الرغم من عدم وجود المنتج الجاهز للبيع، حتى الآن".

المصدر: .kp.ru