كوريا الشمالية تنفي امتلاك زعمائها قدرة سحرية تتيح لهم السفر فورا لمسافة هائلة

في خطوة أثارت اهتماما دوليا، أقرت صحيفة كورية شمالية رسمية بعدم امتلاك زعيم البلاد الحالي كيم جونغ أون وسلفيه كيم جونغ إل وكيم إيل سونغ قدرة سحرية تتيح لهم السفر لمسافة هائلة فورا.

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية مؤخرا مقالا نفت فيه قدرة زعماء البلاد على استخدام أسلوب الانتقال الآني (أو ما يعرف في كوريا الشمالية بـ"تشوكجيبيوب")، قائلة: "في الظروف الواقعية ليس بإمكان أي شخص الاختفاء فجأة والظهور في مكان آخر من خلال طي الفضاء".

ويعد هذا المقال خطوة جديدة تتخذها سلطات كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة بغية التراجع عن الأساطير التي تنسب قدرات سحرية استثنائية إلى عائلة كيم الحاكمة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول في وزارة الوحدة قوله إن هذا المقال يعكس نزعة جديدة متمثلة في انتقال حكومة بيونغ يانغ من الترويج لهذه الأساطير إلى تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية لشخصية الزعيم كيم، مثل حب الشعب والوطن.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا التغير بات واضحا بعد انهيار قمة كيم الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفيتنامية هانوي العام الماضي.

المصدر: يونهاب