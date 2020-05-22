كورونا.. بيرو تمدد العزل العام حتى نهاية يونيو

مددت بيرو الدولة الثانية في أمريكا اللاتينية بعدد إصابات كورونا حالة الطوارئ الصحية والعزل العام حتى نهاية يونيو، في ما يمثل إحدى أطول فترات العزل المتبع لمكافحة الوباء في العالم.

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وجاء هذا الإعلان الجمعة على لسان رئيس بيرو مارتن فيزكارا، الذي لفت إلى أن هذا التمديد يعد الخامس من نوعه، وأن العزل لن يكون كليا، وستسمح السلطات باستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية من بينها بيع الأجهزة المنزلية في المتاجر وخدمات الحلاقة وعلاج الأسنان وغيرها.

وأضاف فيزكارا: "علينا الانتقال إلى نمط تعايش جديد يسمح لنا كمجتمع بأن نكون أكثر اهتماما وأكثر مسؤولية وانضباطا واحتراما لأدنى معايير السلوك حتى لا نؤذي أحباءنا".

وجاء التمديد بعدما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 111698 حالة، والوفيات إلى 3244 حالة.

وكانت السلطات البيروفية قد فرضت العزل العام في منتصف مارس الماضي، وبفعل قرار تمديده مجددا ستعيش البلاد في ظل القيود أكثر من 3 أشهر ونصف بحلول 30 يونيو، متجاوزة بذلك فترات العزل التي طبقتها عدد من الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وبينها إيطاليا وإسبانيا والصين.

المصدر: رويترز