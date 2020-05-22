رئيس وزراء ماليزيا يخضع لحجر صحي

أعلن مكتب رئيس وزراء ماليزيا في بيان اليوم الجمعة أن رئيس الحكومة محيي الدين ياسين سيخضع للحجر المنزلي 14 يوما بعدما حضر ضابط ثبتت إصابته بفيروس كورونا اجتماعا عقده هذا الأسبوع.

وأوضح البيان أن الفحوص أثبتت خلو محيي الدين من الفيروس لكن "صدرت تعليمات بإخضاع كل من حضر الاجتماع للفحص والبقاء في حجر صحي بالمنزل 14 يوما".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الماليزية رصد 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 7137 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 115 بعد وفاة مصاب واحد خلال اليوم الماضي.

المصدر: "رويترز"