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الخطوط الجوية الدولية الباكستانية: 107 أشخاص كانوا على متن الطائرة المنكوبة قرب مطار كراتشي

وسائل إعلام: تحطم طائرة للخطوط الجوية الباكستانية قرب مطار كراتشي

أخبار العالم

وسائل إعلام: تحطم طائرة للخطوط الجوية الباكستانية قرب مطار كراتشي
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أفادت وسائل إعلام بتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) قرب مطار كراتشي اليوم الجمعة، دون الكشف عن عدد الضحايا.

ونقل موقع The News International الباكستاني عن مصادر في سلطة الطيران المدني تأكيدها أن الطائرة المنكوبة كانت متوجهة من لاهور إلى كراتشي وتحطمت قرب مطار جناح الدولي.

ولم تكشف المصادر بعد عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة، فيما أكدت تقارير صحفية أنها من طراز "إيرباص إيه 320".

ويتصاعد الدخان فوق موقع التحطم.

يتبع..

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