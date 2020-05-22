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ترامب يعترف باستخدام كمامة واقية

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ترامب يعترف باستخدام كمامة واقية
Reuters
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، إنه بدأ في ارتداء كمامة واقية، لتجنب عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب، خلال زيارة لمصنع "فورد" في مدينة إيبسيلانتي بولاية ميشيغان، الذي تم تحويله لإنتاج أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة طبية أخرى مطلوبة لمحاربة كوفيد -19: "لقد ارتديتها هنا، لكنني لا أريد منح الصحفيين متعة رؤية ذلك".

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أنه وفقا للقواعد الداخلية لشركة "فورد"، بالإضافة إلى توصيات الإدارة الأمريكية، يجب ارتداء أقنعة واقية في مثل هذه المرافق. ومن المعروف أن ترامب، لم يظهر قط في الأماكن العامة في كمامة واقية.

المصدر: إنترفاكس

 

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