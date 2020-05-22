الأمم المتحدة ترفض اتهامات واشنطن باستغلال كورونا في الترويج للإجهاض

رفضت الأمم المتحدة اتهامات واشنطن بأن المنظمة الدولية تستغل جائحة فيروس كورونا، للترويج للإجهاض في إطار جهودها للتصدي للوباء عالميا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "أي تلميح بأننا ننتهز جائحة (كوفيد- 19) للترويج للإجهاض غير صحيح".

وأضاف: "بينما ندعم الرعاية الصحية التي تحول دون وفاة ملايين النساء أثناء الحمل والولادة، ونحمي الناس من الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الجنس فإننا لا نسعى لتجاوز أي قوانين محلية".

من جهته، قال القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بارسا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "خطة المنظمة الدولية التي أعلنت قبل شهرين وضعت خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المستوى ذاته من الأهمية بقضايا انعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية الأساسية وسوء التغذية والإيواء والصرف الصحي".

وتنظر واشنطن باستمرار لتعبير "خدمات الصحة الجنسية والإنجابية" باعتباره رمزا للإجهاض.

وتسعى الأمم المتحدة لجمع نحو 6.7 مليار دولار لتمويل خطتها للتصدي لفيروس كورونا وحصلت حتى الآن على مليار دولار، منها 172.9 مليون مقدمة من الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"