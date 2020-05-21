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حاكم نيويورك: رصد المتلازمة الالتهابية النادرة لدى الأطفال في 13 دولة

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حاكم نيويورك: رصد المتلازمة الالتهابية النادرة لدى الأطفال في 13 دولة
Reuters /FW1F/Daniel Wallis
حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو
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أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، عن رصد المتلازمة الالتهابية النادرة المرتبطة بمرض "كوفيد-19" بين الأطفال المصابين بالفيروس، في 13 دولة.

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وأضاف كومو أن نيويورك لعبت دورا رياديا في تتبع المتلازمة التي يطلق عليها "المتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة" بين الأطفال في الولايات المتحدة، مضيفا أن نيويورك واحدة من 25 ولاية أمريكية أعلنت تسجيل حالات إصابة بها.

وأعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في وقت سابق أن مراكز الرقابة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة أكدت وجود صلة بين المتلازمة الالتهابية الجديدة لدى الأطفال وفيروس كورونا.

وتؤدي المتلازمة الالتهابية إلى خلل بعمل القلب وأعضاء أخرى لدى الأطفال، ويمكنها أن تكون قاتلة، لكن الأطباء يشيرون إلى أنها نادرة وتصيب نسبة ضئيلة من الأطفال المصابين بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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