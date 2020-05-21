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إيران: 2392 إصابة بكورونا والإجمالي يلامس 130 ألفا

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إيران: 2392 إصابة بكورونا والإجمالي يلامس 130 ألفا
Reuters Wana News Agency
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس عن تسجيل 66 وفاة و2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 7249 وفاة و129341 إصابة.

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وذكرت الوزارة أن مجموع المتعافين ارتفع إلى 100564، بينما بقي 2655 من المصابين في حالة صحية حرجة.

وحسب الصحة الإيرانية، فإنه تم إجراء 746045 فحص تشخيص كورونا في البلاد حتى اليوم، وأنه لم تسجل أي إصابة جديدة في 12 إقليما، فيما سجلت 6 أقاليم إصابة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر قاسم جان بابائي، نائب وزير الصحة الإيراني، اليوم الخميس أن حوالي 10 آلاف عامل في الرعاية الصحية أصيبوا بفيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد.

وحذر وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، في وقت سابق اليوم، من احتمال موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه في حال بلغت العدوى ذروتها مرة أخرى، فسيكون من الصعب السيطرة عليها مجددا.

المصدر: وكالات

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