إيران.. 64 حالة وفاة و2346 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، وفاة 64 شخصا جراء فيروس كورنا وتسجيل 2346 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا للإحصائيات الرسمية ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7131 حالة وفاة وبلغ العدد الكلي للمصابين 126949 مصابا.

وقالت وزارة الصحة إن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 98808 أشخاص، مضيفة أن 2673 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة.

وبحسب الوزارة تم إجراء 731213 فحص تشخيص كورونا في إيران منذ بدء تفشي الفيروس حتى اليوم.

المصدر: RT