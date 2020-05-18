ايران.. 1760 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين عن تسجيل 1760 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 122492 إصابة.

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وقالت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 69 وفاة جديدة بالوباء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7057، فيما بلغ عدد المتعافين 95661 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت منذ بداية تفشي الفيروس 686935 فحص تشخيص، مضيفة أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند العلامة الحمراء.

المصدر: RT