الإفراج عن المحامي السابق لترامب من السجن بسبب "مخاوف من إصابته بفيروس كورونا"

ذكر مصدر مطلع لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الأمريكية سمحت بالإفراج عن مايكل كوهين، المحامي السابق لرئيس البلاد، دونالد ترامب، من السجن، بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصدرها أنه من المتوقع نقل كوهين من سجن في مدينة أوتيسفيل بولاية نيويورك يوم غد الخميس، إلى بيته، حيث سيواصل قضاء بقية مدة عقوبته، التي تستمر حتى نوفمبر 2021، قيد الإقامة الجبرية.

ويقضي كوهين حاليا عقوبة الحبس مدة 3 سنوات في سجن أوكسفيل، حيث تم تسجيل 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منها 14 لدى المعتقلين و7 لدى الموظفين.

وأصدر القضاء الأمريكي حكما بسجن كوهين 3 سنوات في 2018 في إطار قضيتين، حيث اعترف المحامي بأنه دفع أموالا لامرأتين، بينهما ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلس، قالتا إنهما خاضتا علاقات حميمية مع ترامب، وذلك مقابل صمتهما في ظل الحملة الانتخابية.

ويأتي إخلاء سبيل كوهين بعد أيام من الإفراج عن المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية، بول مانافورت، لأسباب متعلقة بفيروس كورونا، في حادث أثار غضب مواطنين أمريكيين قالوا إن النظام القضائي في الولايات المتحدة يفرق بين الفقراء والأغنياء.

المصدر: وول ستريت جورنال + وكالات