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الأمم المتحدة: عقوبات ضد فنزويلا ستعقد الوضع الحرج أصلا

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الأمم المتحدة: عقوبات ضد فنزويلا ستعقد الوضع الحرج أصلا
Globallookpress via www.imago-images.de
مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وصنع السلام، روزماري دي كارلو
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حذرت الأمم المتحدة من أن فرض عقوبات على فنزويلا سيزيد من حدة الأزمة في البلاد.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وصنع السلام، روزماري دي كارلو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن "فرض عقوبات اقتصادية يعقد الوضع الحرج أصلا في فنزويلا".

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية لوقف إمدادات النفط لفنزويلا.

وتشهد فنزويلا نقصا في الوقود على خلفية أزمة اقتصادية حادة والعقوبات الأمريكية ضد قطاع النفط الفنزويلي، التي فرضتها واشنطن للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته.

المصدر: سبوتنيك

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