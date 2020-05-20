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تركيا تسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ أسابيع وتراجع الوفيات اليومية إلى 23

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تركيا تسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ أسابيع وتراجع الوفيات اليومية إلى 23
Reuters Umit Bektas
اسطنبول.
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تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ أسابيع عديدة، وسط انخفاض لافت ومستمرة لمؤشر عدد المتوفين الجدد جراء الجائحة في البلاد.

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وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الأربعاء، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 972 ليصل إلى 150593 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس جديد لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 16 مايو 1610 حالات، وفي 17 مايو 1368، وفي 18 مايو 1158، وفي 19 مايو 1022.

وهذه المرة هي الأولى حينما ينخفض المؤشر اليومي للإصابات إلى أقل من 1000 حالة منذ أسابيع عديدة، وذلك بعد أن تجاوز هذا العدد مرارا في الشهر الماضي نقطة 4500.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4222 شخصا إثر رصد 23 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 16 مايو 41 حالة، وفي 17 مايو 44، وفي 18 مايو 31، وفي 19 مايو 28.

وذكر أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 113987 شخصا بعد تسجيل 1092 حالة شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى نحو 75%.

وقال وزير الصحة التركي: "سنكافح الفيروس في ظروف جديدة تتميز بمزيد من الحرية، التباعد الاجتماعي هو أسلوب حياتنا الجديد".

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في البلاد.

المصدر: RT

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