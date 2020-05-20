تركيا: لا نواجه خطر موجة ثانية للجائحة ونستعد لبدء السياحة العلاجية

اعتبر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن بلاده لا تواجه خطر موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال قوجة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد على أساس يومي إلى ما دون مستوى 1000 حالة سيمهد الطريق "للنجاح النهائي".

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ورأى أن المجتمع التركي تقبل الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، وأضاف: " إذا التزمنا بالتدابير خلال أيام العيد، يمكن أن نكون أكثر حرية بعده".

وأشار قوجة إلى أن تركيا لا تواجه في الوقت الحالي خطرا لحدوث موجة ثانية لتفشي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وذكر أن السلطات تستعد لبدء ما وصفه بـ"السياحة العلاجية المتحكم بها" مع 31 دولة أجنبية.

وشدد وزير الصحة التركي مع ذلك إلى أن الخطر لا يزال قائما، مؤكدا ضرورة استخدام الكمامات عند الخروج من المنازل والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأردف: "نجحنا في المرحلة الأولى من مكافحة الفيروس ومتأكد أننا سننجح في المرحلة الحالية أيضا".

وسجلت تركيا في الأسابيع الماضية تراجعا كبيرا للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد وسط ارتفاع ملموس للمتعافين من المرض، الذين بلغت نسبتهم نحو 75% من العدد الإجمالي للمصابين.

المصدر: وكالات