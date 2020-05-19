تركيا تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات ووفيات كورونا منذ أواخر مارس

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و28 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

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وأشار قوجة، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 151 ألفا و615 حالة، وعدد الوفيات إلى 4199 حالة.

وتعافى من الفيروس خلال اليوم الأخير 1318 شخصا، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 112 ألفا و895 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، التي تم تسجيلها في تركيا اليوم الثلاثاء، تعتبر أدنى حصيلة يومية منذ أواخر مارس الماضي.

المصدر: وكالات