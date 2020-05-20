فنزويلا تعلن حظر التجول في بلدات حدودية

قال وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيز، إن بلاده فرضت حظرا جديدا للتجول في عدد من البلدات الواقعة على حدودها مع كولومبيا والبرازيل، بعد أن شهدت قفزة في الإصابات بفيروس كورونا.

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وقال رودريغيز في كلمة بثها التلفزيون، أمس الثلاثاء، إن فنزويلا رصدت 131 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أكبر عدد يتم تسجيله في يوم واحد حتى الآن.

وأضاف أن من بين المصابين 110 أشخاص التقطوا الفيروس في الخارج، ليصل الإجمالي إلى 749 مصابا و10 وفيات.

وهاجر ملايين الفنزويليين في السنوات القليلة الماضية نتيجة انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية، واستقر كثيرون منهم في دول مجاورة مثل كولومبيا والإكوادور وبيرو.

لكن مع فرض تلك الدول حالة العزل التام لاحتواء انتشار الفيروس، بدأ الآلاف في العودة.

ويلزم على المهاجرين العائدين إلى فنزويلا قضاء 14 يوما في الحجر الصحي في مراكز إيواء على الحدود.

وسجلت فنزويلا حتى الآن إصابات بكورونا أقل من معظم الدول الكبرى في أمريكا اللاتينية، لكن عدد الحالات اليومي تزايد بوتيرة خطيرة خلال الأيام الأربعة الماضية.

المصدر: رويترز