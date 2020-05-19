وزير المالية البريطاني: اقتصاد المملكة المتحدة سيستغرق وقتا للعودة إلى حالته العادية

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، يوم الثلاثاء، إن اقتصاد المملكة المتحدة سيستغرق وقتا ليعود إلى طبيعتيه حتى بعد رفع إجراءات العزل والإغلاقات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وأبلغ سوناك المشرعين بأنه "من غير المؤكد أنه سيكون هناك تعاف فوري"، مضيفا أن قطاع التجزئة، على سبيل المثال، سيظل يواجه قيودا عندما يعاد فتحه.

وتابع قائلا: "في كل الأحوال، سيمر بعض الوقت حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، حتى في حال قيامنا بإعادة فتح القطاعات المغلقة حاليا".

وسجلت بريطانيا، اليوم، قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 545 حالة جديدة مقابل 160 في إحصائية أمس الاثنين.

وصرح نائب كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا، جوناثان فان تام، بأن أحوال الطقس في الخريف والشتاء قد توفر بيئة تتزايد فيها معدلات انتشار فيروس كورونا مرة أخرى.

وحذر جوناثان فان تام من أن البلاد قد تضطر إلى التعايش مع الفيروس على المدى الطويل.

المصدر: رويترز