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الصين تعلن تخصيص ملياري دولار لمساعدة الدول المتضررة من الفيروس التاجي

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الصين تعلن تخصيص ملياري دولار لمساعدة الدول المتضررة من الفيروس التاجي
Reuters
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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن بلاده ستخصص ملياري دولار على مدى العامين المقبلين لمساعدة الدول المتضررة من فيروس كورونا ، وخاصة الدول النامية.

وقال الزعيم الصيني في مداخلة عبر الفيديو في الدورة 73 لجمعية الصحة العالمية: "ستقدم الصين، بهدف تحفيز التعاون الدولي ضد كوفيد - 19،  ملياري دولار على مدى العامين المقبلين، للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المتضررة، وخاصة في البلدان النامية".

المصدر: نوفوستي

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