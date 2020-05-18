الصين تعلن تخصيص ملياري دولار لمساعدة الدول المتضررة من الفيروس التاجي

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن بلاده ستخصص ملياري دولار على مدى العامين المقبلين لمساعدة الدول المتضررة من فيروس كورونا ، وخاصة الدول النامية.

وقال الزعيم الصيني في مداخلة عبر الفيديو في الدورة 73 لجمعية الصحة العالمية: "ستقدم الصين، بهدف تحفيز التعاون الدولي ضد كوفيد - 19، ملياري دولار على مدى العامين المقبلين، للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المتضررة، وخاصة في البلدان النامية".

المصدر: نوفوستي