لأول مرة منذ شهرين.. أقل من 100 وفاة جراء كورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الإسبانية خلال الساعات الـ24 الماضية أقل من مائة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد ، لأول مرة منذ شهرين.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأحد عن 87 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 102 وفاة في اليوم السابق) لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 27650.

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وسجلت السلطات الصحية الإسبانية خلال آخر 24 ساعة 421 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقابل 539 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد منذ بداية الجائحة 231350.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في إسبانيا خلال اليوم الأخير بواقع 2719 شخصا، ليبلغ 149576 شخصا.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانتشيز، أمس السبت، عن نيته مطالبة البرلمان بتمديد حالة التعبئة العامة المفروضة في البلاد للحد من انتشار الجائحة، لمدة شهرآخر، بعد انقضاء فترة سريانها في 20 من مايو الجاري.

وكانت الحكومة الإسبانية قد شرعت في تخفيف القيود الرامية لردع تفشي كورونا في بعض مناطق البلاد.

المصدر: El País