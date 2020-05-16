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فصل المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية ستيف لينيك من منصبه

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فصل المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية ستيف لينيك من منصبه
Reuters
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ومساعد في الكونجرس إنه تم عزل المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك.

 ولينيك ، موجود في ذلك المنصب عام 2013 الرئيس باراك أوباما آنذاك ، هو أحدث المفتشين العامين الذين طردوا من مناصبهم في الأشهر الأخيرة، حيث كان له دور في إجراءات تحقيقات مساءلة مجلس النواب ضد الرئيس دونالد ترامب، وقام بنقل مجموعة من الوثائق إلى المشرعين التي تم تقديمها إلى وزارة الخارجية من قبل رودي جولياني ، المحامي الشخصي للرئيس.

فصل المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية ستيف لينيك من منصبه
RT

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن السفير ستيفن أكارد ، وهو مسؤول سابق في السلك الدبلوماسي، سيتولى إدارة مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن أكارد قد تم تأكيده من قبل مجلس الشيوخ كرئيس لمكتب البعثات الأجنبية.

المصدر: RT

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