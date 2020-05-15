الصحة العالمية: على الإخصائيين الاهتمام بالعلاقة بين كورونا ومتلازمة كاواساكي لدى الأطفال

أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، أنها تدرس احتمال وجود رابط بين وباء "كوفيد-19" ومتلازمة كاواساكي التي تؤدي إلى أمراض التهابية لدى الأطفال.

وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحافي أجراه عبر الانترنت في جنيف: "تشير فرضيات أولية إلى أنّ هذه المتلازمة قد تكون مرتبطة بكوفيد-19 ندعو كل اختصاصيي التحليل السريري في العالم إلى العمل مع السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية لنكون في حالة استعداد ونفهم أكثر هذه المتلازمة لدى الأطفال".

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وأضاف "من الضروري تشخيص هذه المتلازمة السريرية بدقة وسرعة لفهم أسبابها ووضع بروتوكولات علاج".

وطورت منظمة الصحة العالمية وشبكتها العالمية للأطباء السريريين تعريفا أوليا ووضعت في تصرف الأطباء استمارة تصريح لكل حالة مشتبه بإصابتها بمتلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية.

وأوضح مسؤول برامج الطوارئ في المنظمة مايكل ريان، أن الحالات التي تم تسجيلها في العالم نادرة ولا يزال دور فيروس كورونا المستجد في تطور الالتهاب غير معروف.

وأضاف ريان: "لا نعلم إن كان الفيروس يهاجم الخلايا أو إن كانت الاستجابة المناعية المفرطة هي ما يؤدي إلى الالتهاب كما هو الحال مع حمى إيبولا".

ويحير المرض السلطات الصحية في عدة دول منذ أسبوعين، رغم أن الأشكال الخطيرة من وباء "كوفيد-19" نادرا ما تصيب الأطفال.

وعقب تحذير أوّل من المملكة المتحدة نهاية أبريل، تم الإعلان عن حالات مشابهة في نيويورك وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، علما أن الوفيات بالمرض نادرة.

وتشمل أعراض المتلازمة الالتهابية حمى قوية وآلام في البطن واضطرابات هضمية وطفح جلدي والتهاب الملتحمة واحمرار اللسان.

المصدر: أ ف ب