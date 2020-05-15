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إصابة كلب وثلاثة قطط بكورونا في هولندا

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إصابة كلب وثلاثة قطط بكورونا في هولندا
Reuters
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ذكرت شبكة "آر تى إل"، يوم الجمعة، نقلا عن وزيرة الزراعة في هولندا، أن كلبا وثلاثة قطط منزلية أصيبت بفيروس كورونا المستجد في هولندا.

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ونقلت "آر تى إل" عن الوزيرة كارولا شوتن قولها: "كل شيء يشير إلى أن الإصابة انتقلت إلى هذه الحيوانات من أصحابها.. إذا كنت مريضا، لا تعانق القط أو الكلب".

ويقول المعهد الوطني للصحة في هولندا إن خطر نقل العدوى من الحيوان للإنسان ضعيف جدا.

جدير بالذكر أنه تم الإبلاغ بين حين وآخر عن حالات عدوى أخرى بكورونا بين الحيوانات في جميع أنحاء العالم خلال الجائحة.

المصدر: رويترز

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