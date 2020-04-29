بعد الهرتين.. إصابة أول كلب في الولايات المتحدة بالفيروس التاجي

أفادت منظمة مختصة بأن كلبا كان يعيش في منزل بولاية نورث كارولاينا مع ثلاثة أشخاص أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا، أصبح أول كلب بالولايات المتحدة تتأكد إصابته بمرض "كوفيد-19".

وقال بيان للمتحدثة باسم منظمة "أمريكان هيومين سوسايتيإن"، إن الفيروس انتقل، على ما يبدو، إلى الكلب من الأم أو الأب أو الابن الذين تأكدت إصابتهم جميعا بالفيروس، مضيفا أن الاختبارات أكدت خلو ابنة أخرى للأسرة من الفيروس بالإضافة إلى كلب آخر وقط.

وكانت السلطات المختصة في هونغ كونغ قد أعلنت أوائل الشهر الماضي، أن الاختبارات أثبتت أن كلبا أليفا صاحبه مصاب بفيروس كورونا، التقط الفيروس و"من المرجح" أن يكون أول حالة لانتقال العدوى من إنسان إلى حيوان، وسجلت بعد ذلك عدة حالات إصابة بين قطط.

إلى ذلك، أصبحت هرتان تعيشان في منطقتين مختلفتين في ولاية نيويورك الأسبوع الماضي، أول حيوانين أليفين في الولايات المتحدة تثبت الاختبارات إصابتهما بالفيروس التاجي، ما دفع مسؤولي الصحة في الولاية إلى التحذير من عدم وجود أدلة على أن الفيروس يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر.

المصدر: رويترز