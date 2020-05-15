الهند تسجل نحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تفوق 80 ألفا

أعلنت السلطات الصحية الهندية تسجيل 3.9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع حصيلة المصابين إلى 81970 شخصا.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أمس الخميس، إن عدد الوفيات وصل 2644 شخصا.

وتأتي ولاية "ماهاراشترا" في مقدمة الولايات الهندية المتضررة من الوباء، حيث بلغت الإصابات فيها 27 ألفا و524 إصابة.

وحلت ولاية "تاميل نادو" في المرتبة الثانية بـ 9 آلاف و674 إصابة، ثم ولاية "كجرات" بـ 9 آلاف و267 إصابة.

المصدر: وكالات