موزمبيق تقتل 50 متمردا

قال وزير الداخلية في موزمبيق أمادي ميكيدادي، الخميس، إن قوات الأمن قتلت نحو 50 متمردا في الأيام الماضية في إقليم كابو ديلغادو بشمال البلاد الذي يعصف به العنف منذ عدة سنوات.

ومنذ 2017 تشن جماعات مسلحة يشتبه بأن لها صلات بتنظيم "داعش"، بين الحين والآخر هجمات عنيفة على المباني الحكومية والقرى، لكنها زادت في الإقليم الغني بالغاز الواقع في أقصى شمال واحدة من أفقر دول إفريقيا.

وقال وزير الداخلية أمادي ميكيدادي في مؤتمر صحفي "فاجأت قواتنا المتمردين يوم 13 مايو على طريق يربط بين تشيندا ومباو.. قتل منهم في المواجهة 42 إرهابيا".

وأضاف أن قوات الأمن قتلت يوم الخميس 8 متمردين كانوا يهاجمون مقاطعة كيسانغا، في كابو ديلغادو أيضا.

وأضاف: "أعمال الإرهاب هذه تستهدف خفض الروح المعنوية ونشر الفوضى بين المجتمعات".

ولا يعرف الكثير عن المتمردين، بيد أن جماعة تعرف باسم "أهل السنة والجماعة" أعلنت مسؤوليتها عن هجمات سابقة، وفي الآونة الأخيرة، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن عدد من الهجمات.

المصدر: رويترز