علماء يطورون كمامة ترصد الإصابة بفيروس كورونا وتضيء فورا

باشر فريق من العلماء بتطوير كمامة للوجه، تظهر إشارة ضوئية عند رصد شخص مصاب بفيروس كورونا.

ويعمل الفريق في جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على التجربة الجديدة وفقا لتجارب قديمة على أقنعة استخدمت في وقت سابق لرصد فيروس إيبولا.

وأفادت الدراسة الأولية أن فريق العمل ينفذ تجارب، عبر تزويد الأقنعة بإشارة، تضيء حين ترصد تنفس شخص مصاب بكورونا، أو عندما يعطس أو يسعل.

ووفقا لتقرير نشره موقعا "إنترستنغ إنجنيرينغ" و"بيزنس إنسايدر"، فإن الاختراع سيساعد على مواجهة المشاكل المرتبطة بفحص كورونا كقياس درجة الحرارة أيضا.

وبحسب التطور الجديد، فيمكن للأطباء أيضا استخدام تلك الكمامات دون الانتظار للعينات التي ترسل إلى المختبرات.

Fascinating News!



This smart face mask will light up when coronavirus comes in contact with it!!! That’s a walking COVID test.



Imagine the utility at work, airports, hospitals, everywhere.



Rapidly going through development stages



Read more https://t.co/HeMdNwUYuR — Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) May 14, 2020

وسيساعد هذا الاكتشاف على كبح تفشي فيروس كورونا المستجد لسرعة تشخيص المرض.

ويوضح القائمون على التجربة أن العمل على تطوير هذا القناع الطبي لا يزال في المراحل المبكرة، لكن النتائج تبدو واعدة بحسب المصادر.

المصدر: وكالات