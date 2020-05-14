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فنزويلا تدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث محاولة الإطاحة الفاشلة بمادورو

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فنزويلا تدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث محاولة الإطاحة الفاشلة بمادورو
وزارة الخارجية الأمريكية
جلسة لمجلس الأمن الدولي (أرشيف)
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طلبت البعثة الفنزويلية لدى الأمم المتحدة من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طائرة حول "المحاولة الفاشلة لتوغل المرتزقة إلى أراضيها، للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو".

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وأبلغ مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا في رسالة مؤلفة من 14 صفحة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي، بأنه "ليل الـ4 من مايو، تسللت إلى فنزويلا مجموعة من المرتزقة والإرهابيين، منظمة وممولة ومحمية من حكومتي كولومبيا والولايات المتحدة، بشكل غير شرعي".

وتابع: "وفي هذا الصدد، أود أن أطلب مناقشة عاجلة ضرورية أولا، للاعتراف بأن ما حدث هو عمل عدواني من جانب بوغوتا وواشنطن ضد فنزويلا وكان يهدف إلى تقويض الأمن في المنطقة، وثانيا، لإصدار بيان واضح يدين التهديدات باستخدام القوة بأي شكل من الأشكال ضد فنزويلا".

المصدر: تاس



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