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نشر صور ضحايا البارجة الإيرانية المنكوبة

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نشر صور ضحايا البارجة الإيرانية المنكوبة
صورة أرشيفية
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نشرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين، صور ضحايا بارجة كونارك الإيرانية المنكوبة.

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الجيش الإيراني: مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين في حادثة بارجة كونارك
الجيش الإيراني: مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين في حادثة بارجة كونارك

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني عن مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين جراء حادث البارجة الذي تسببت به نيران صديقة بحسب بيان للبحرية الإيرانية، حيث أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عمان أمس الأحد.

ولم تشر البحرية في البيان إلى سبب الحادثة، وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكدة على ضرورة تجنب أي تخمينات وأنباء غير مؤكدة في هذا الصدد.

نشر صور ضحايا البارجة الإيرانية المنكوبةصور قتلى الجيش الإيراني

المصدر: RT

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