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78 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم والحصيلة تتخطى 4,1 ملايين

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78 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم والحصيلة تتخطى 4,1 ملايين
Reuters
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رصدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية 77,8 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، لترتفع بذلك الحصيلة إلى أكثر من 4 ملايين و100 ألف بحلول صباح اليوم الاثنين.

وشهد معدل الإصابات اليومية انخفاضا عن اليوم السابق عندما تم تسجيل 85,9 ألف حالة.

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وحسب بيانات الجامعة، فإن إجمالي الوفيات بلغ 282719، فيما تماثل للشفاء أكثر من مليون و411 ألف شخص.

وصعدت بريطانيا إلى المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر إصابة بكورونا مع ما يزيد عن 220,4 ألف حالة، متجاوزة إيطاليا (219 ألف).

وتتصدر القائمة الولايات المتحدة (مليون و329,9 ألف) وإسبانيا (224,3 ألف) بينما تبقى روسيا في المركز الخامس (209,6).

المصدر: RT

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