"بلومبرغ": مايك بينس يعزل نفسه بعد إصابة أحد مساعديه بكورونا

أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عزل نفسه بعد تأكيد إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا.

ولم يعلق البيت الأبيض على هذا النبأ على الفور.

جدير بالذكر أن نائب الرئيس الأمريكي كان قد خضع لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا في وقت سابق، لكن نتائجها كانت سلبية.

وأكد البيت الأبيض الأسبوع الماضي إصابة اثنين من موظفيه بفيروس كورونا، وشدد الإجراءات الاحترازية داخل مجمع المقر الرئاسي.

وأحد الموظفين الاثنين المصابين بفيروس كورونا، المتحدثة باسم مايك بينس، كاتي ميلر زوجة مساعد الرئيس ترامب ستيفن ميلر.

المصدر: وكالات