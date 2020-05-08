مساعدة بينس المصابة بكورونا زوجة مستشار كبير لترامب

أثبت الفحص الطبي، إصابة المستشارة الصحفية لمايك بينس نائب الرئيس الأمريكي، وهي أيضا زوجة أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.

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وأثار خبر إصابة المستشارة كاتي ميلر القلق من انتشار محتمل للفيروس في أضيق دائرة بالبيت الأبيض.

وكشف ترامب عن إصابة ميلر زوجة مستشاره للهجرة ستيفن ميلر بالمرض خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة مع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، بعد يوم من اكتشاف أن معاونا شخصيا لترامب أثبت الفحص إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في تقرير لممثل شبكات إعلامية أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية شدد على أن ترامب وبينس لم يخالطا المستشارة الصحفية المصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة.

لكن الكشف عن حالتي الإصابة أبرز المخاوف من أن تصل العدوى إلى الرئيس ونائبه اللذين يقودان الجهود الأمريكية للتصدي للجائحة، واللذين استأنف كل منهما برنامج سفر وعمل متسعا على الرغم من زيادة عدد المتوفين بالمرض في الولايات المتحدة عن 75 ألف شخص.

المصدر: "رويترز"