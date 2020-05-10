وفيات كورونا في البرازيل تتخطى عتبة خطيرة وتحذير من أن تصبح البلاد بؤرة جديدة للوباء في العالم

سجلت وزارة الصحة البرازيلية السبت، أكثر من عشرة آلاف وفاة، ومئة وخمسين ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

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وأحصت السلطات 10627 وفاة و155939 إصابة بكوفيد-19، وهي أرقام تواجه بتشكيك كبير من المجتمع العلمي، الذي يعتبر أن الحصيلة الحقيقية للضحايا أعلى بـ15 أو حتى 20 مرة بسبب ضعف عدد الفحوص.

وتقول التقارير إنه يمكن أن تصبح البلاد البؤرة الجديدة للوباء الذي أودي بحياة 276 ألف شخص على الأقل حول العالم.

وأعلنت البرازيل تسجيل 730 وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو رقم قريب من الحصيلة القياسية التي سجلت قبل يوم (751)، وأحصت 10701 إصابة مؤكدة في يوم.

ودعا رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب البرازيليين إلى "اتباع توصيات السلطات الصحية" قبل "العودة الأكيدة والنهائية للوضع العادي".

المصدر: أ ف ب