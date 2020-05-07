إطلاق حملة تبرعات دولية لحماية قبائل حوض الأمازون من كورونا

أطلق تحالف جماعات السكان الأصليين في حوض الأمازون حملة لجمع التبرعات بغية حماية أبنائهم الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واتهمت تلك الجماعات المنتمية إلى تسع دول حكوماتها بتجاهل مصالح السكان الأصليين في خططها الخاصة بالحد من تفشي كورونا، مشيرة إلى أن الجماعات الأصلية تحتاج إلى إيجاد سبل تمويل بديلة لاقتناء الأغذية والأدوية ومعدات الحماية الأساسية، مثل كمامات.

وأعلنت هيئة التنسيق للسكان الأصليين في حوض الأمازون (COICA) عن إنشاء "صندوق الأمازون الطارئ"، بدعم من مؤسسة الغابات المطيرة الأمريكية غير الحكومية، كخطوة تهدف إلى جمع ثلاثة ملايين دولار خلال الأسبوعين المقبلين وخمسة ملايين خلال الأيام الـ60 المقبلة.

وأكد المنسق العام للهيئة، خوسيه غريغوريو دياز ميرابال، أن "كوفيد-19" قد تسلل إلى 180 من أصل 600 قبيلة أصلية في حوض الأمازون وأودى بأرواح 33 شخصا فيها على الأقل خلال شهر، قائلا: "لم يعد بإمكاننا أن ننتظر خطوات من قبل حكوماتنا".

ويأتي ذلك على خلفية بعث عشرات الفنانين والعلماء المرموقين من مختلف أنحاء العالم الأحد الماضي برسالة مفتوحة إلى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو حثوه فيها على حماية السكان الأصليين في حوض الأمازون من خطر "الإبادة العرقية".

المصدر: رويترز