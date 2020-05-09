تحرير متطوعة إيطالية كانت مختطفة منذ 18 شهرا في كينيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم السبت، أنه تم إطلاق سراح متطوعة إيطالية شابة، تم اختطافها في أواخر العام 2018 من دار للأيتام في كينيا.

وكتب كونتي على حسابه في تويتر: "تم تحرير سيلفيا رومانو!".

وأضاف: "أود أن أشكر النساء والرجال في أجهزة الاستخبارات الخارجية. سيلفيا نتطلع إلى رؤيتك في إيطاليا".

وقام مسلحون في نوفمبر 2018 باختطاف سيلفيا رومانو البالغة 23 عاما، عندما كانت تعمل متطوعة في دار للأيتام في قرية تشاكاما في جنوب شرق كينيا، التي تحظى بشعبية لدى السياح الإيطاليين والسكان الأجانب.

وأثناء الهجوم الذي وقع في 20 نوفمبر 2018، أطلق المهاجمون النار، وجرحوا خمسة أشخاص في دار للأيتام بينهم ثلاثة أطفال.

المصدر: أ ف ب