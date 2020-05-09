الصين تفرج عن خمسة نشطاء بارزين في مجال حقوق العمال

أعلنت حقوقية من هونغ كونغ، أن خمسة من النشطاء البارزين في مجال حقوق العمال، عادوا إلى بيوتهم بعد أكثر من عام على إلقاء القبض عليهم خلال مداهمات منسقة في مدينة شينغين جنوبي الصين.

من جهتها، أكدت "نشرة عمال الصين"، على أن "محاكمة أجريت خلف أبواب مغلقة للنشطاء الخمسة انتهت بمعاقبة اثنين منهم بالحبس 3 سنوات، والثلاثة الآخرين بالحبس 18 شهرا مع إيقاف التنفيذ".

وأضافت، أن "السلطات ألقت القبض عليهم في يناير العام الماضي، ووجهت لهم تهم جمع حشد لتعطيل النظام العام".

وعلى الرغم من أن الإفراج عن النشطاء الخمسة تم يوم 24 أبريل الماضي، فقد تعين عليهم البقاء 14 يوما قيد الحجر الصحي قبل عودتهم في النهاية إلى منازلهم.

وقال مقربون من النشطاء، إن "أفراد أسرهم وأصدقاءهم لم يعرفوا بإخلاء سبيلهم، والحكم الصادر ضدهم إلا بعد عودتهم إلى بيوتهم".

المصدر: "رويترز"