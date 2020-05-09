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اندلاع حريق داخل منشأة نووية في بولندا

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اندلاع حريق داخل منشأة نووية في بولندا
Reuters Reuters
فرق إطفاء - بولندا - صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات البولندية عن اندلاع حريق داخل المركز الوطني للدراسات النووية في مدينة شفيرك شمال غربي البلاد.

وأكدت الوكالة الوطنية البولندية للطاقة الذرية في بيان لها أن الحريق نشب أمس الجمعة داخل مصنع لإنتاج المواد المشعة، أثناء أعمال الترميم في المبنى، وأن النيران انتشرت داخل جزء من المبنى.

ولفتت الوكالة إلى أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق، ولم يتم رصد أي تسريبات إشعاعية في الموقع، وليس هناك أي خطر على حياة الناس والبيئة.

المصدر: RT

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